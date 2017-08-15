Изменения в оплате труда медработников обсудят сегодня на заседании администрации Псковской области

Лариса Васильева возглавит Государственный комитет по имущественным отношением Псковской области. Нового председателя комитета на заседании администрации региона сегодня представил губернатор Андрей Турчак. Он отметил, Лариса Васильева не нуждается в особой презентации, потому как долгое время возглавляла Территориальное управление Росимущества по Псковской области и знает все проблемы в имущественной сфере.
Прежний председатель комитета Людмила Гребнева покинула пост в связи с выходом на пенсию. Сегодня на заседании администрации подведут итоги работы областного Комитета по природопользованию. Кроме того, обсудят изменения в положение об оплате труда работников медицинских организаций и в программу развития транспортной системы. Также в повестке дня обсуждение соцподдержки обучающихся, проживающих в сельской местности, и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Подробнее в следующих выпусках «Вестей».
Надежда Прыгина
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3