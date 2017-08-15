Изменения в оплате труда медработников обсудят сегодня на заседании администрации Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.08.2017 11:39

Лариса Васильева возглавит Государственный комитет по имущественным отношением Псковской области. Нового председателя комитета на заседании администрации региона сегодня представил губернатор Андрей Турчак. Он отметил, Лариса Васильева не нуждается в особой презентации, потому как долгое время возглавляла Территориальное управление Росимущества по Псковской области и знает все проблемы в имущественной сфере.

Прежний председатель комитета Людмила Гребнева покинула пост в связи с выходом на пенсию. Сегодня на заседании администрации подведут итоги работы областного Комитета по природопользованию. Кроме того, обсудят изменения в положение об оплате труда работников медицинских организаций и в программу развития транспортной системы. Также в повестке дня обсуждение соцподдержки обучающихся, проживающих в сельской местности, и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Подробнее в следующих выпусках «Вестей».

Надежда Прыгина