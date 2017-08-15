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Завершаются работы по убранству храма Кирилла и Мефодия в Печорах

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Категория: Вести-Псков
Создано 15.08.2017 11:26

В Паломническом центре Псково-Печерского монастыря подходят к концу работы по убранству храма в честь святых Кирилла и Мефодия. Он был заложен в 2014 году святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и строится на народные деньги и пожертвования. Внешне он схож с греческими соборами, внутри напоминает древние псковские храмы.

На пороге строящегося храма святых Кирилла и Мефодия нас встречает сам наместник Псково-Печерского монастыря, архимандрит Тихон. Церковь для него и радость, и тревога, и каждодневная забота. Обсуждается каждая деталь: от того, как будут установлены двери, до будущего иконостаса. Ведь строится храм на народные деньги и для народа. Иконы, которые украсят иконостас пишут монахи Псково-Печерского монастыря. Другие жертвуют друзья обители с разных уголков России и святых мест. Верхний предел будет использоваться для богослужений, молитв и таинств венчания, нижний – крестильный для детей и взрослых. Его стены украсят библейские мотивы в палехском стиле. Освящение храма Кирилла и Мефодия планируется в сентябре. Архимандрит Тихон надеется, что церковь станет не только украшением Паломнического центра, но и местом, куда жители Печор и гости города будут приходить помолиться и найти успокоение души.

Кирилл Радион, Василий Нордэн

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