Андрей Турчак отчитался президенту о ситуации в регионе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 20:42

Президент Владимир Путин встретился сегодня с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Ситуацию на Псковщине глава региона назвал стабильной, отметив динамику промышленного производства - на 5%, и сельского хозяйства - на 25%. Кроме того, инвестиционная политика даёт плоды. В экономической зоне «Моглино», доложил губернатор, построены уже два завода. Запуск производства запланирован на сентябрь.



Также Андрей Турчак отчитался о ходе выполнения поручений главы государства по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и по решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения. Как отметил губернатор Псковской области, острый дефицит кадров в регионе по узким врачебным специальностям оценивается на уровне 450 человек. На сегодняшний момент, в соответствии с данным Президентом поручением, эту проблему в Псковской области можно считать решенной. В Псковском государственном университете открыт факультет лечебного дела. Набор на сентябрь этого года составит 40 бюджетных мест, плюс коммерческие места. Кроме того, сообщил президенту Андрей Турчак, уже есть договоренность о создании кафедры совместно с Санкт-Петербургским университетом им. Мечникова на базе Псковской областной клинической больницы. Это даст региону ещё порядка 35-40 специалистов в год.

Далее Владимир Путин обратился к ставшей уже знаменитой зелёной папке, где собраны проблемные вопросы от жителей регионов, присланные на прямую линию с Президентом. Жители Псковской области рассказали главе государства о проблемах в сфере ЖКХ, с пригородными железнодорожными перевозками, задержкой зарплат в Пыталовском районе. Владимир Путин отметил, что среди обращений псковичей есть и совершенно конкретные. В качестве примера он привел один из вопросов, связанных с недвижимостью. Псковская семья приобрела земельный участок, оформив покупку в соответствии с законом и получив все необходимые документы. Однако на данный момент прокуратура предъявляет к владельцам земли претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это - земли лесного фонда. «Кто же тогда выдал документы? Совершенно ясно, что это не вина людей», - подчеркнул президент и попросил Андркя Турчака разобраться с данной ситуацией. Андрей Турчак заверил, все вопросы, поступившие из нашего региона, обязательно будут проработаны. Часть из них уже имеет алгоритмы решения.

Надежда Прыгина