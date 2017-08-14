logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Стоит ли делать прививку от гриппа? Обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 15 августа с 17.05

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.08.2017 18:58

В Ближайшие дни в Пскове начнется осенняя вакцинация против гриппа! В регион уже поступило 175 тысяч вакцин для взрослых. Стоит ли делать прививку? Что за вакцину на этот раз будут использовать? И какого вируса теперь бояться? Об этом и не только говорим в "Шоу вежливых людей".

Слушайте на радиостанции "Маяк-Псков" в этот вторник ( 15 августа) с 17.05. Гость студии: главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Телефон прямого эфира 66-27-47.

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк