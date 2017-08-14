Стоит ли делать прививку от гриппа? Обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 15 августа с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 18:58

В Ближайшие дни в Пскове начнется осенняя вакцинация против гриппа! В регион уже поступило 175 тысяч вакцин для взрослых. Стоит ли делать прививку? Что за вакцину на этот раз будут использовать? И какого вируса теперь бояться? Об этом и не только говорим в "Шоу вежливых людей".

Слушайте на радиостанции "Маяк-Псков" в этот вторник ( 15 августа) с 17.05. Гость студии: главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.

Телефон прямого эфира 66-27-47.