Стоит ли делать прививку от гриппа? Обсудим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 15 августа с 17.05

В Ближайшие дни в Пскове начнется осенняя вакцинация против гриппа! В регион уже поступило 175 тысяч вакцин для взрослых. Стоит ли делать прививку? Что за вакцину на этот раз будут использовать? И какого вируса теперь бояться? Об этом и не только говорим в "Шоу вежливых людей".
Слушайте на радиостанции "Маяк-Псков" в этот вторник ( 15 августа) с 17.05. Гость студии: главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» Галина Неваленная.
Телефон прямого эфира 66-27-47.
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