logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Как выбрать правильный мед, и можно ли сделать мед без пчел? Узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 15 августа с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.08.2017 16:18

Как выбрать правильный мед, и можно ли сделать мед без пчел? Узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 15 августа с 7.20Как правильно выбрать мёд? Как и с чем его нужно употреблять? Какими полезными свойствами обладают продукты пчеловодства? И возможно ли сделать мед в домашних условиях и без пчел? Узнаем в эфире «Стартовой площадки»!

Гость студии – потомственный пчеловод из Воронежа Павел Ермаков.

Слушайте 15 августа с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47
 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Kinza
Хлебосол
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк