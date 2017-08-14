Как выбрать правильный мед, и можно ли сделать мед без пчел? Узнаем в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 15 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 16:18

Как правильно выбрать мёд? Как и с чем его нужно употреблять? Какими полезными свойствами обладают продукты пчеловодства? И возможно ли сделать мед в домашних условиях и без пчел? Узнаем в эфире «Стартовой площадки»!

Гость студии – потомственный пчеловод из Воронежа Павел Ермаков.

Слушайте 15 августа с 7. 20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47

