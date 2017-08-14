Какие некоммерческие организации региона выиграли президентские гранты? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня, 14 августа, в 18.10

Четыре некоммерческие организации Псковской области выиграли президентские гранты. Это - Псковская региональная общественная организация поддержки родителей и детей «Семья», региональная общественная организация «Чудской проект». Автономная некоммерческая организация «Патриот» и Центр молодёжного инновационного творчества «Юный техник». О каждом проекте-победителе расскажем в программе «Постфактум».
Слушайте сегодня (14 августа) в 18.10 на «Радио России-Псков».
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Август 2017
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