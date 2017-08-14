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Голубое топливо пустили в микрорайоне «Соколицы»

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.08.2017 14:19

Псковский микрорайон «Соколицы» теперь газифицирован, сегодня состоялся торжественный запуск голубого топлива в дома. Раньше отопление в этих домах здесь в среднем обходилось в сумму от четырёх до восьми тысяч рублей в месяц. С приходом голубого топлива затраты на коммунальные нужды сократятся в разы.

Газовая подстанция появилась в «Соколицах» благодаря инвестору, который собирается застроить микрорайон, местные власти поддержали инициативу и помогли решить бюрократические вопросы. В день запуска газа с жителями пообщался глава города Иван Цецерский и депутат округа Григорий Стороненков. В молодом микрорайоне есть проблемы с уличным освещением и дорогами. Все вопросы представители властей взяли на карандаш. Григорий Стороненков подчеркнул: будущее Пскова за малоэтажной застройкой.

Регина Кадырова

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