Голубое топливо пустили в микрорайоне «Соколицы»

Псковский микрорайон «Соколицы» теперь газифицирован, сегодня состоялся торжественный запуск голубого топлива в дома. Раньше отопление в этих домах здесь в среднем обходилось в сумму от четырёх до восьми тысяч рублей в месяц. С приходом голубого топлива затраты на коммунальные нужды сократятся в разы.
Газовая подстанция появилась в «Соколицах» благодаря инвестору, который собирается застроить микрорайон, местные власти поддержали инициативу и помогли решить бюрократические вопросы. В день запуска газа с жителями пообщался глава города Иван Цецерский и депутат округа Григорий Стороненков. В молодом микрорайоне есть проблемы с уличным освещением и дорогами. Все вопросы представители властей взяли на карандаш. Григорий Стороненков подчеркнул: будущее Пскова за малоэтажной застройкой.
Регина Кадырова
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