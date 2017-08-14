В Новосокольниках День физкультурника отметили встречей ветеранов футбола

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 10:02

В Новосокольниках состоялась встреча ветеранов футбола. На поле вышли спортсмены от сорока семи лет и старше. Это люди разных профессий, влюблённые в спорт и в футбол.

Тайм длится 20 минут вместо 45-ти. На поле ветераны футбола. Время сократили из-за жаркой погоды и, чтобы каждая команда успела провести, ни много ни мало, по три игры.

Хозяева поля принимают участников областного турнира – спортсменов из Пскова, Великих Лук, Великолукского района. На трибунах, конечно, болеют за своих.

В том, что Всероссийский День физкультурника здесь отметят именно футбольной встречей, никто не сомневался. Турнир возобновили в прошлом году после долгого перерыва. Ветераны футбола встречаются на тренировках, чтобы быть в форме и, как прежде, бороться за победу. Большой стадион с искусственным покрытием построили в Новосокольниках в 2014-м году. Теперь он считается одним из лучших в области. Благоустраивали, что называется, всем миром. А недавно рядом со стадионом появилась площадка для популярного среди молодёжи воркаута. Это любительский вид спорта, когда на турниках, брусьях, шведских стенках выполняются различные трюки. Оборудование подходит и для обычных занятий физкультурой.

Три победы в трёх играх. Результат команды ветеранов из Пскова, которая и стала лидером встречи. Впрочем, это действительно тот случай, когда главное участие. Как говорят сами футболисты, важно, что турнир возродили.



Лариса Чурикова, Юрий Павкин