Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 10:05

Велопробег, турнир по футболу и пляжный волейбол - в Пскове отметили День физкультурника. К тому же повезло с погодой, особенно это отметили волейболисты: этим летом поиграть на пляже удавалось редко, поэтому на импровизированную площадку на стадионе "Машиностроитель" пришло немало спортсменов и болельщиков.

Четырнадцать команд сражались за чемпионский титул в турнире по пляжному волейболу, посвященном Дню физкультурника. Этот праздник объединил профессиональных спортсменов, которые уже принимали участие в чемпионате России, новичков и любителей, которые играют не ради наград, а просто влюблены в этот вид спорта.

Дина Перевозчикова