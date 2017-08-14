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Четырнадцать команд сражались за чемпионский титул в турнире по пляжному волейболу, посвященном Дню физкультурника

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.08.2017 10:05

Велопробег, турнир по футболу и пляжный волейбол - в Пскове отметили День физкультурника. К тому же повезло с погодой, особенно это отметили волейболисты: этим летом поиграть на пляже удавалось редко, поэтому на импровизированную площадку на стадионе "Машиностроитель" пришло немало спортсменов и болельщиков.

Четырнадцать команд сражались за чемпионский титул в турнире по пляжному волейболу, посвященном Дню физкультурника. Этот праздник объединил профессиональных спортсменов, которые уже принимали участие в чемпионате России, новичков и любителей, которые играют не ради наград, а просто влюблены в этот вид спорта.

Дина Перевозчикова

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