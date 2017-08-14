Останки двадцати шести солдат подняли поисковики в деревне Погорелка Псковского района

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 10:06

Это место искали два года. По архивным документам в конце января - начале февраля сорок четвертого в этом районе проходили ожесточенные бои, в которых погибло около трехсот солдат 168 Рижской стрелковой дивизии. Девяносто пять из них - в боях за деревню Погорелка.

В окопах было найдено и множество предметов: офицерские ремень и лычка, именные ложка и котелок. И это реальная зацепка, теперь поисковики штудируют архивы, чтобы по инициалам найти родственников.

Дина Перевозчикова