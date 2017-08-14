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На водоёмах Псковской области с начала года погибли тринадцать человек

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.08.2017 10:23

Основной причиной трагедий послужило купание людей в нетрезвом виде. С наступлением долгожданного тепла люди вновь потянулись на отдых к воде. За их безопасностью тем временем следят инспекторы ГИМС и Общества спасения на водах. Специалисты инспектируют пляжи и акваторию Великой и напоминают отдыхающим о правилах поведения.

Ирина Коваленко

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