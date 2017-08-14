Жители домов по улице Ленина в Пушкинских Горах не понимают, зачем в их дворе хотят спилить все деревья

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 10:19

Жители Псковской области активно пользуются программой "Городская среда". В Пушкинских Горах первыми заявку на участие подали жители улицы Ленина и попали в программу благоустройства уже на этот год. А это значит, что через пару недель должны начаться работы по реконструкции. Однако жители никак не могут найти общий язык с администрацией муниципалитета.

И несмотря на то, что этот двор первый в очереди, благоустройство пока откладывается на неопределенный срок.

Вот так начались работы по благоустройству на улице Ленина в Пушкинских Горах. На подъездах появились объявления о том, что все тридцать деревьев во дворе подлежат спилу. Но перечень работ по программе "Городская среда", как известно, составляют сами жители. А в их плане пункта по спиливанию не было. При этом делали всё, как полагается: определились, каким должен быть их идеальный двор, нарисовали схему благоустройства и собрали подписи. Большинство жителей проект поддержали. Однако в администрации Пушкиногорского района этот проект утверждать не спешили, причины называли разные. Но жители никак не ожидали, что чиновники все-таки начнут работы без окончательного согласования. А они, как оказалось, просто не смогли друг с другом договориться. Помочь жителям вызвались представители ОНФ, которые заявили, проблема здесь еще глубже. В присутствии нашей съемочной группы чиновники пообещали деревья не трогать, а пригласить специалистов, которые решат: что необходимо спилить, а что еще можно оставить. Интересно, почему раньше этого не сделали. Но, кому бы ни принадлежала территория, конкурс выигран, двор включен в программу, а значит его должны благоустроить в этом году. И последнее слово, согласно программе, останется за жителями.

Дина Перевозчикова, Тигран Гаспарян