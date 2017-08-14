logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости
 

Полиция Псковского района задержала людей, подозреваемых в краже туй с дачных участков

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.08.2017 10:03

Женщина-пенсионерка и её двое сыновей признались, как минимум в тридцати кражах. Дорогостоящие туи и другие хвойные растения они выкапывали для последующей продажи на рынке в Ленинградской области.

На преступления похитителей отчасти сподвигли долги по кредитам. Сейчас деревья и кустарники, которые злоумышленники не успели продать, возвращаются владельцам.

Виктория Писукова

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк