Полиция Псковского района задержала людей, подозреваемых в краже туй с дачных участков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 10:03

Женщина-пенсионерка и её двое сыновей признались, как минимум в тридцати кражах. Дорогостоящие туи и другие хвойные растения они выкапывали для последующей продажи на рынке в Ленинградской области.

На преступления похитителей отчасти сподвигли долги по кредитам. Сейчас деревья и кустарники, которые злоумышленники не успели продать, возвращаются владельцам.

Виктория Писукова