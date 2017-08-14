В детской библиотеке имени Каверина открылась уникальная выставка азбук и букварей

С азбуками и букварями на самую разную тематику можно познакомиться на книжной выставке в детской библиотеке имени Вениамина Каверина. Здесь представлены полсотни наименований книг. Это и классические азбуки Льва Толстого и Константина Ушинского, и уникальное издание "Азбуки в картинках" художника Александра Бенуа, а также авторские версии современных российских поэтов.
Здесь есть даже православная азбука и земский букварь. Для мальчиков есть своя азбука, для девочек своя. Есть азбуки для юных натуралистов. Выставка "Букварёнкина школа" приурочена к всероссийскому Дню знаний. Посетить ее можно до первого сентября.
Виктория Писукова
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Август 2017
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