В библиотеке на Конной открылась уникальная выставка азбук и букварей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.08.2017 09:52

С азбуками и букварями на самую разную тематику можно познакомиться на книжной выставке в детской библиотеке имени Вениамина Каверина. Здесь представлены полсотни наименований книг. Это и классические азбуки Льва Толстого и Константина Ушинского, и уникальное издание "Азбуки в картинках" художника Александра Бенуа, а также авторские версии современных российских поэтов.

Здесь есть даже православная азбука и земский букварь. Для мальчиков есть своя азбука, для девочек своя. Есть азбуки для юных натуралистов. Выставка "Букварёнкина школа" приурочена к всероссийскому Дню знаний. Посетить ее можно до первого сентября.

Виктория Писукова