Жители Печор в эти выходные отмечают День города. Так что если вы собирались посетить святые места, то заодно сможете побывать и на ярмарке печорских умельцев, праздничном концерте и выставке военной техники. А в Пскове в субботу и воскресенье состоится "Экстрим -шоу каскадеров": опасные трюки с автомобилями, пиротехника, автомобиль-трансформер и многое другое.
Дина Перевозчикова
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Август 2017
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