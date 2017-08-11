Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 20:19

Жители Печор в эти выходные отмечают День города. Так что если вы собирались посетить святые места, то заодно сможете побывать и на ярмарке печорских умельцев, праздничном концерте и выставке военной техники. А в Пскове в субботу и воскресенье состоится "Экстрим -шоу каскадеров": опасные трюки с автомобилями, пиротехника, автомобиль-трансформер и многое другое.

Дина Перевозчикова