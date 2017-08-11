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Ярмарка печорских умельцев, праздничный концерт, "Экстрим-шоу каскадеров" и еще много интересного ждет псковичей в эти выходные

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 20:19

Жители Печор в эти выходные отмечают День города. Так что если вы собирались посетить святые места, то заодно сможете побывать и на ярмарке печорских умельцев, праздничном концерте и выставке военной техники. А в Пскове в субботу и воскресенье состоится "Экстрим -шоу каскадеров": опасные трюки с автомобилями, пиротехника, автомобиль-трансформер и многое другое.

Дина Перевозчикова

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