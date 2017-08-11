Сегодня в Печорах перезахоронили останки девяти красноармейцев

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 20:26

Останки девяти красноармейцев перезахоронили сегодня на братском захоронении в Печорах в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Печорский отряд "Патриот", в его работе принимают участие, в том числе и школьники, уже более десяти лет ведет на территории района поисковую деятельность.

О том, что в годы Великой Отечественной войны недалеко от деревни Юшково фашисты расстреляли советскую разведгруппу, поисковикам рассказали местные жители. Они же тогда и спрятали тела убитых.