Начался ремонт крыши Пыталовской больницы

Подрядчик приступил к работе, как обещал, как только позволила погода. По контракту выполнить ремонт строители должны за месяц. На лечебный процесс работы никак не повлияют, - отметили в больнице.
Напомним, минувшей весной здесь начались массовые протечки на втором этаже. Был затоплен коридор административного корпуса, несколько врачебных кабинетов, в том числе рентген-кабинет с дорогостоящим оборудованием. Принять экстренные меры по ремонту текущей кровли в больнице поручил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе недавней рабочей поездки в медицинское учреждение.
Надежда Прыгина
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