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Псковский десантник погиб на полигоне в Стругокрасненском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 17:39

Сегодня на полигоне в Стругокрасненском районе погиб военнослужащий 76-й дивизии. По информации Минобороны, причиной гибели псковского десантника стало нарушение требований безопасности при обращении с оружием. Контрактник из ВДВ погиб от огнестрельного ранения после завершения полковых тактических учений.

Для расследования причин и обстоятельств случившегося в соединении работает комиссия Командования ВДВ - сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Напомним, учения ВДВ проходили в Псковской области в течение пяти дней. Во время маневров десантники отрабатывали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях было задействовано около двух с половиной тысяч человек.

Надежда Прыгина
 

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