Программу «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (11 августа) на канале «Россия 24» в 19.45

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 17:25

Одно из старейших сельхозпредприятий области, созданное еще в тридцатые годы прошлого века - агрофирма «Победа". Чем живет предприятие сейчас? Как быть успешными сразу в нескольких отраслях: от выращивания овощей до животноводства? Чем особенно гордится агрофирма "Победа"?

Об этом и не только в программе «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (11 августа) на канале «Россия-24» в 19.45