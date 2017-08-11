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Программу «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (11 августа) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 17:25

Программу «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (11 августа) на канале «Россия 24» в 19.45Одно из старейших сельхозпредприятий области, созданное еще в тридцатые годы прошлого века - агрофирма «Победа". Чем живет предприятие сейчас? Как быть успешными сразу в нескольких отраслях: от выращивания овощей до животноводства? Чем особенно гордится агрофирма "Победа"? 

Об этом и не только в программе «Сделано на Псковщине» смотрите сегодня (11 августа) на канале «Россия-24» в 19.45

 

 

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