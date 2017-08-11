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Жители дома на улице Волкова в Пскове внесли предложения по благоустройству своего двора

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 14:53

Жители двора у дома номер два по улице Волкова собрали свои предложения по благоустройству для программы "Городская среда" партии "Единая Россия". На очередной встрече они рассказали представителям коммунальных служб и администрации города о своих пожеланиях.

Во-первых, разобраться со зданием в центре двора, выяснить, кому принадлежит, и либо снести, либо облагородить. Во-вторых, убрать контейнерную площадку и поставить на её месте детскую. В-третьих, скосить бурьян на территории. Дополнительного озеленения, посчитали жители, пока не требуется. А вот парковочных мест нужно создать больше. Все предложения будут включены в проект реконструкции двора, который будет разработан уже в этом году. Программа "Городская среда" реализуется партией "Единая Россия" и будет действовать пять лет.

Иван Павлов

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