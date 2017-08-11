О тонкостях альпинизма говорим в прямом эфире «Шоу вежливых людей» на радиостанции «Маяк-Псков» 11 августа с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 12:06

Накануне весь мир отмечал международный День альпинизма! В эту пятницу с 17.05 на радиостанции «Маяк-Псков» вместе с нашим гостем поговорим о покорении Апеннин, Кавказских гор и Эльбруса. Узнаем все тонкости этого нелегкого, но увлекательного дела и выясним, где в Псковской области можно совершить восхождение?

Гость студии: обладатель 2-го спортивного разряда по альпинизму Эльдар Лагвилава.

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