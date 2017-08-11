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Компания «Эгле» возьмётся за долгострой на улице Индустриальной, 6 А в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 12:04

Руководитель компании Роман Кухи сообщил, что на завершение строительства потребуется около месяца. Сегодня на стройплощадку выйдет комиссия, в составе которой представители дольщиков, застройщика, подрядчика и чиновники. Им предстоит определить объём работ для сдачи дома и необходимых на это средств.

Этот дом должны были сдать в эксплуатацию ещё в 2015 году, но по финансовым причинам «Строй-Кром» так и не сумел выполнить обязательств перед участниками долевого строительства.

Надежда Прыгина

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