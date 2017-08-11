Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 11:59

Ежегодная конференция, посвящённая Дню строителя состоялась в Пскове. На ней подвели итоги работы и обсудили перспективы развития отрасли в регионе. Сейчас в сфере строительства в Псковской области работают больше десяти тысяч человек, рассказал руководитель профильного комитета Андрей Агапов.

Девяносто процентов возводимых объектов - жилые здания. До две тысячи двадцать третьего года должны ввести в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров. На конференции также отметили лучших строителей, им вручили благодарственные письма и грамоты.

Наталья Барарь