В ближайшие две недели в микрорайоне Завеличье не будет горячей воды

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 11:56

В Пскове идёт подготовка к отопительному сезону. «Тепловые сети» остановили на плановый ремонт котельную № 20. Она снабжает теплом и горячей водой Завеличье. Пока идут работы в микрорайоне не будет горячей воды. Кроме этого, специалисты «Теплосетей» прокладывают теплотрассу к новым домам в Борисовичах.

Это одна из самых мощных в городе котельных. Сейчас остановлена на плановый двухнедельный ремонт. Идут работы по замене изношенного оборудования на новое. Это необходимо для того, чтобы зимой котельная не дала сбой и район Завеличье не остался без тепла и горячей воды. На остальных городских котельных плановые ежегодные работы уже произведены. Двадцатая котельная последняя в списке. По словам руководства «Тепловых сетей», на данный момент жилой фонд города к зиме готов на 70%. К 15 сентября будет на 100%. Кроме профилактических работ специалистам «Теплосетей» в этом году еще предстоит проложить теплотрассу к микрорайону Борисовичи и новой школе. Работы уже начались. Завершатся работы по прокладке теплотрассы в сентябре. Зимой она уже будет полностью функционировать и обеспечит теплом новые построенные дома на улице Балтийской. А в будущем, и весь микрорайон.

Наталья Барарь, Тигран Гаспарян