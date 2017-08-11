В Печорах сегодня празднуют годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня Печоры. Враги вошли в город в июле сорок первого. Оккупация продлилась три года. На борьбу с фашистами вышел специальный истребительный батальон из добровольцев.
Они охраняли стратегические объекты, помогали эвакуировать мирное население, участвовали в борьбе с диверсантами. Большую роль в жизни Печор в годы войны сыграл Псково-Печерский монастырь. Там собирали продовольствие и отправляли обоз с гуманитарной помощью. При освобождении района погибли более двух тысяч человек. Поисковые работы на территории края идут и по сей день.
Надежда Прыгина
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3