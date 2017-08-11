В Печорах сегодня празднуют годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 11:36

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня Печоры. Враги вошли в город в июле сорок первого. Оккупация продлилась три года. На борьбу с фашистами вышел специальный истребительный батальон из добровольцев.

Они охраняли стратегические объекты, помогали эвакуировать мирное население, участвовали в борьбе с диверсантами. Большую роль в жизни Печор в годы войны сыграл Псково-Печерский монастырь. Там собирали продовольствие и отправляли обоз с гуманитарной помощью. При освобождении района погибли более двух тысяч человек. Поисковые работы на территории края идут и по сей день.

Надежда Прыгина