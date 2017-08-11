logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

В Печорах сегодня празднуют годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 11:36

Годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня Печоры. Враги вошли в город в июле сорок первого. Оккупация продлилась три года. На борьбу с фашистами вышел специальный истребительный батальон из добровольцев.

Они охраняли стратегические объекты, помогали эвакуировать мирное население, участвовали в борьбе с диверсантами. Большую роль в жизни Печор в годы войны сыграл Псково-Печерский монастырь. Там собирали продовольствие и отправляли обоз с гуманитарной помощью. При освобождении района погибли более двух тысяч человек. Поисковые работы на территории края идут и по сей день.

Надежда Прыгина

SocButtons v1.5
 

Похожие материалы

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк