Псковский район отмечает девяносто лет со дня образования

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 10:28

Девяносто лет со дня образования отмечает один из самых крупных муниципалитетов области – Псковский район. Сегодня в Неёлово будут чествовать тех, кто внёс весомый вклад в его развитие. Край богат своей историей и культурными традициями, развито сельское хозяйство. Но главное его достояние – люди.

Фельдшер Татьяна Михайловна Бойцова работает в деревне Дуброво уже сорок лет. На учёте – более семисот пациентов. Условия – под стать. В новом модульном ФАПе есть всё для приёма больных: вода, канализация, отопление. Здесь же, в Дуброво, впервые за последние сорок лет, отремонтировали Дом Культуры. Обшарпанные стены, проваливающиеся полы сменил светлый зрительный зал и уютная библиотека.

Район был образован 1 августа 1927 года. С этого времени началось создание колхозов и совхозов, артелей рабочих. Основными занятиями жителей было сельское хозяйство и рыболовство. В послевоенные годы пришлось восстанавливать разрушенные хозяйства: заново строили дома, школы, больницы, фермы. В районе чтут этих заслуженных людей – тружеников села, бывших председателей колхозов и совхозов, благодаря которым удалось поднять народное хозяйство.

По сей день Псковский район занимает ведущее место в регионе по производству сельскохозяйственной продукции.

Три фермы ежедневно поставляют на молокоперерабатывающие предприятия десятки тонн молока высшего сорта. Успешно развиваются Птицефабрика «Назия» и «Псковагроинвест». На предприятиях созданы тысячи рабочих мест. Богатая история и культурные традиции открывают огромный туристический потенциал. В этом году открыт маршрут на Талабские острова. Тысячи паломников посещают Спасо-Елеазаровский монастырь. В районе реализуется крупнейший инвестиционный проект – особая экономическая зона «Моглино». Всё это делает Псковский район привлекательным и комфортным для проживания и успешного развития.



Кирилл Радион