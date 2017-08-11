«Мы всегда наготове»: псковские лётчики рассказывают о своей профессии в канун дня ВВС

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 11.08.2017 10:27

Завтра в России отмечают День Военно-воздушных сил. После объединения с войсками Воздушно-космической обороны и переименования в ВКС назначение не поменялось: ВВС по-прежнему важнейшая составная часть Вооруженных сил России.

Самолет "ИЛ-76", который составляет базу военной авиации, - это мощный авиационный комплекс, сложный в управлении, но надежный и способный выполнять самые разные задачи. Поэтому ИЛ-76 - это мечта каждого курсанта. И первый самостоятельный полет запоминается на всю жизнь. Многие летчики - продолжатели семейной традиции. Целые летные династии - это уже не исключение, скорее логичное развитие событий, когда любовь к самолетам прививается с самого детства, и юные авиаторы с малых лет знают о своем призвании. Управлять самолетом, уверены летчики, может только сплоченный коллектив, где случайных людей нет: только надежные товарищи по службе и друзья в обычной жизни. И у каждого экипажа свои традиции и ритуалы перед полетом. Полжизни в полетах и командировках, но самое ценное для летчиков: командиров, помощников командира, штурманов, редкие дни, проведенные в кругу семьи. Поэтому и к празднику - Дню ВВС готовятся всей семьей. В этом году 334 военно-транспортный авиационный полк отметит его позже. Двенадцатого августа только заканчиваются совместные с ВДВ учения, а служба для военных на первом месте. Переживания, переезды и самые важные события в жизни часто в одиночку. Но, несмотря на все сложности, уверены жены, их семьи самые крепкие. Летчики готовы в любой ситуации встать на защиту страны с воздуха, а на земле их всегда будет ждать надежный тыл: жена и дети, для которых каждый приезд из командировки - всегда праздник.

Дина Перевозчикова, Василий Нордэн