После ночного марш-броска в наступление: в Стругах Красных проходят учения десантных войск

В Стругах Красных сегодня прошёл очередной этап полковых учений. Десантники 104 полка, завершив 100-километровый рейд, предприняли наступление на укреплённый район условного противника. Под прикрытием авиации и артиллерии на площадку посадочным способом высадилась тактическая группа из ста пятидесяти человек и вступила в бой.
Андрей Удалов, Владимир Шагапов
|
Август 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
|1
|2
|3