После ночного марш-броска в наступление: в Стругах Красных проходят учения десантных войск

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 21:39

В Стругах Красных сегодня прошёл очередной этап полковых учений. Десантники 104 полка, завершив 100-километровый рейд, предприняли наступление на укреплённый район условного противника. Под прикрытием авиации и артиллерии на площадку посадочным способом высадилась тактическая группа из ста пятидесяти человек и вступила в бой.

Андрей Удалов, Владимир Шагапов