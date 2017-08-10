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После ночного марш-броска в наступление: в Стругах Красных проходят учения десантных войск

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 21:39

В Стругах Красных сегодня прошёл очередной этап полковых учений. Десантники 104 полка, завершив 100-километровый рейд, предприняли наступление на укреплённый район условного противника. Под прикрытием авиации и артиллерии на площадку посадочным способом высадилась тактическая группа из ста пятидесяти человек и вступила в бой.

Андрей Удалов, Владимир Шагапов

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