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О конкурсе на лучшее поселение Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 11 августа с 7.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 17:41

О конкурсе на лучшее поселение Псковской области говорим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 11 августа с 7.20Уже во второй раз в Псковской области проводят конкурс на лучшее поселение. Кто принимает участие в этом году? Как проходит работа конкурсной комиссии? И когда ждать результатов?

Эти и другие вопросы обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» с заместителем начальника отдела местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Псковской области Антониной Гребенюк и членом Общественной палаты Псковской области, членом конкурсной комиссии Валерием Павловым.

Слушайте 11 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47.

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