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В Пскове разрабатывают проект реконструкции Аллеи ветеранов на Дальнем Завеличье

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 21:40

С такой инициативой перед жителями выступил руководитель строительной компании, член Молодёжного парламента Иван Мешков. На Девятое мая вместе с ветеранским сообществом он приводил в порядок клумбы на аллее.

Именно тогда появилась идея сделать реконструкцию. Сейчас это одно из немногих мест отдыха на Дальнем Завеличье находится не в лучшем состоянии. Иван Мешков представил жителям района эскизный проект и сейчас будет собирать пожелания граждан. Жители рассказали, что обязательно нужно делать водоотведение - после ливней в парке стоят лужи.

Иван Павлов

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