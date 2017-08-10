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Воспетый Пушкиным: 400-летний дуб в Михайловском признан памятником живой природы

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 17:35

Четырехсотлетний дуб в музее-заповеднике «Михайловское» признан памятником живой природы. Об этом сообщает "Интерфакс". Дерево находится в усадьбе Тригорское и растет на древнем могильном кургане. Во время Великой Отечественной войны под ним был устроен немецкий блиндаж. По мнению исследователей, именно этот дуб воспет Александром Пушкиным в поэме «Руслан и Людмила».

Самому старому дереву в России - четыреста тридцать лет, оно находится в Липецкой области.

Алина Толкачева

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