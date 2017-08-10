В конце августа в Пскове пройдет Спартакиада Союзного государства

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 17:29

«Спартакиада Союзного государства для детей и юношества» в конце августа соберет в Пскове спортсменов из Беларуси и Северо-западных регионов России. Сегодня прошло первое заседание оргкомитета - обсудили основные вопросы, в том числе безопасность, ведь в Спартакиаде примут участие более трехсот человек. Соревноваться ребята будут по мини-футболу, волейболу и плаванию в спортивных комплексах «Барс» и «Олимп».

Члены оргкомитета рассказали, что планируют снять фильм с участием юных спортсменов. На память о днях, проведенных в Пскове. Организаторы отметили, что несмотря на опыт проведения такого масштабного состязания, Спартакиада пройдет в Пскове уже в четвертый раз, к подготовке подходят со всей серьезностью. Уделяя внимание не только спортивной, но и культурной программе.

Ольга Волкова