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Андрей Турчак оценил модернизацию агрофирмы «Черская» в Палкинском районе

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 17:30

В два раза увеличить количество дойных коров планируют в агрофирме "Черская" Палкинского района. На данный момент в хозяйстве их девятьсот тридцать. Сегодня познакомиться с работой агрофирмы приехал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Глава региона высоко оценил проведённую здесь недавно модернизацию.

За последние несколько лет на агрофирме существенно обновили три из четырёх коровников. Животные, которые раньше находились на привязи, теперь беспрепятственно гуляют по огороженной территории. По словам генерального директора сельхозпредприятия Владимира Ткачева, введение подобной технологии позволило увеличить надои молока на две тонны в сутки.

Виктория Писукова, Юрий Ильин

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