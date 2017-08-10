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Интервью с руководителем центра "Юный техник" Владимиром Колпаковым смотрите сегодня (10 августа) на канале «Россия 24» в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 17:18

Президентские гранты выиграли четыре некоммерческие организации Псковской области. Среди них - центр молодёжного инновационного творчества "Юный техник". На что организаторы планируют направить деньги? Узнаем из первых уст!

В гостях - руководитель научно-технического центра "Юный техник" Владимир Колпаков.

Смотрите сегодня (10 августа) на телеканале «Россия-24» в 19.45.

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