Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 17:18

Президентские гранты выиграли четыре некоммерческие организации Псковской области. Среди них - центр молодёжного инновационного творчества "Юный техник". На что организаторы планируют направить деньги? Узнаем из первых уст!

В гостях - руководитель научно-технического центра "Юный техник" Владимир Колпаков.

Смотрите сегодня (10 августа) на телеканале «Россия-24» в 19.45.