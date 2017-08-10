Президентские гранты выиграли четыре некоммерческие организации Псковской области. Среди них - центр молодёжного инновационного творчества "Юный техник". На что организаторы планируют направить деньги? Узнаем из первых уст!
В гостях - руководитель научно-технического центра "Юный техник" Владимир Колпаков.
Смотрите сегодня (10 августа) на телеканале «Россия-24» в 19.45.
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Август 2017
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