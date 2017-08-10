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Запрет на курение кальянов и вейпов в местах общественного питания обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (10 августа) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 16:54

Запрет на курение кальянов и вейпов в местах общественного питания обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (10 августа) в 18.10 Минздрав планирует ввести запрет на курение кальянов и вейпов в местах общественного питания - барах, кафе, ресторанах. Эта инициатива – часть утвержденной Советом при президенте РФ программы «Формирование у россиян здорового образа жизни».

Насколько эта привычка распространена среди псковской молодежи? Почему медики поддерживают стремление запретить «парение» в общественных местах? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (10 августа) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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