Запрет на курение кальянов и вейпов в местах общественного питания обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (10 августа) в 18.10

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 16:54

Минздрав планирует ввести запрет на курение кальянов и вейпов в местах общественного питания - барах, кафе, ресторанах. Эта инициатива – часть утвержденной Советом при президенте РФ программы «Формирование у россиян здорового образа жизни».

Насколько эта привычка распространена среди псковской молодежи? Почему медики поддерживают стремление запретить «парение» в общественных местах? Эти и другие вопросы обсудим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (10 августа) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».