Радиопрограмма ГТРК «Псков» взяла приз на всероссийском фестивале «Голос Евразии»

Программа «Радио России-Псков» «Сетомаа. Семейные встречи» стала лучшей просветительской программой на всероссийском фестивале "Голос Евразии". Церемония награждения победителей состоялась в Махачкале. Всероссийский фестиваль "Голос Евразии" проходит уже в четвертый раз. Он посвящен сохранению и пропаганде самобытной культуры народов России.
В этом году в конкурсе приняли участие более ста авторов из тридцати регионов России. Наша программа - часть большого цикла из пяти передач. Автор проекта - Ирина Лукина. Все передачи записаны на сетусском языке, которым владеют представители этой народности в нашей области. На своем наречии они рассказывают о своей жизни, обычаях и культуре. По словам Ирины Лукиной, радио - это труд коллективный, поэтому огромный труд упал на звукорежиссера Инну Милкову, которая очень деликатно, кропотливо работала с текстами.
Иван Павлов
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Август 2017
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