Сегодня в Псковской области начала работать горячая линия с избирателями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 14:55

В течении месяца опытные операторы будут отвечать на любые вопросы кусаемые предстоящих выборов десятого сентября. Задавать их могут как жители региона, так и наблюдатели, кандидаты и представители партий.

В этом году горячая линия для избирателей в области открылась в седьмой раз. По опыту прошлых лет в основном жителей интересовали вопросы социально-бытового характера, в частности ЖКХ, в прошлом году немало звонков поступило и по теме избирательной кампании, в их числе обращения и претензии к кандидатам. Горячая линия будет работать в будние дни с девяти утра до шести вечера, а в Единый день голосования с момента начала работы избирательных участков и до подведения итогов голосования.



Телефон горячей линии: 8 900 995 64 01

Наталья Барарь