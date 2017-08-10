Сегодня в Псковской области начала работать горячая линия с избирателями

В течении месяца опытные операторы будут отвечать на любые вопросы кусаемые предстоящих выборов десятого сентября. Задавать их могут как жители региона, так и наблюдатели, кандидаты и представители партий.
В этом году горячая линия для избирателей в области открылась в седьмой раз. По опыту прошлых лет в основном жителей интересовали вопросы социально-бытового характера, в частности ЖКХ, в прошлом году немало звонков поступило и по теме избирательной кампании, в их числе обращения и претензии к кандидатам. Горячая линия будет работать в будние дни с девяти утра до шести вечера, а в Единый день голосования с момента начала работы избирательных участков и до подведения итогов голосования.
Телефон горячей линии: 8 900 995 64 01
Наталья Барарь
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Август 2017
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