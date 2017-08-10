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К трём годам лишения свободы условно приговорили экс-директора «Комбината благоустройства» Сергея Курбатова

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 14:59

Сергей Курбатов обвинялся в злоупотреблении полномочиями и присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Дело было возбуждено ещё летом тринадцатого года. Тогда был установлен факт причинения значительного материального ущерба предприятию в размере трёх миллионов рублей.

Кроме условного срока у бывшего директора "Комбината благоустройства" будет конфисковано имущество. Добавлю, что в секретарите суда не смогли оперативно подтвердить «Вестям» информацию о приговоре, мотивировочное решение суд вынесет во вторник.

Татьяна Борисова

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