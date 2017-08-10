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С сегодняшнего дня на улице Свердлова вводится ограничение дорожного движения

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 11:51

Будет закрыт участок от ул. Воеводы Шуйского до Советской. Автолюбителей просят заранее выбирать маршрут следования. На Свердлова начинается подготовительная работа к реконструкции. Обновлённая улица станет завершающим этапом в создании единого туристского маршрута вдоль крепостных стен Окольного города.

В ближайшее время на улице приступят к замене инженерных коммуникаций, что положительно скажется на водо- и теплоснабжении близлежащих жилых домов. Также уберут ту часть деревьев, которую невозможно сохранить в связи с технологией производства работ. Но, как пообещали городские власти, зелень на улице снова появится, здесь планируют высадить кустарники и низкорослые виды деревьев. Добавим, в этом году на реконструкцию Свердлова из федерального и областного бюджетов выделено почти двести миллионов рублей, столько же потратят и в следующем.

Татьяна Борисова

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