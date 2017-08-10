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Замгубернатора Сергей Перников: «Нужно привлекать малый бизнес в сферу деревопереработки»

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 11:49

Активно привлекать малый бизнес в сферу деревопереработки предложил заместитель губернатора Сергей Перников в Стругах Красных. Накануне он побывал с рабочим визитом в районе и посетил местный Лесхоз, одно из деревоперерабатывающих предприятий, выехал на лесную делянку.

Эти нежные двухлетние ёлочки - подопечные ребят из местного школьного лесничества. Еще немного и саженцы уедут на постоянное место жительства. Большинство деревьев поселится в лесу, часть зелёных красавиц украсит парки и территории учреждений. По соседству с детским лесным хозяйством частный питомник. Здесь уже сотни тысяч саженцев елей. В планах расширение территории и выращивание сосен.
Помощь местному производителю Сергей Перников предложил и на предприятии по переработке осины. Здесь изготавливают строительный материал для бань, востребованный не только на Псковщине, но и в других регионах. Предприниматель готов хоть завтра увеличить объём производства, проблема в дефиците качественного исходного сырья.
Важный пункт рабочей поездки - лесная делянка, на которой работает арендатор. Сейчас в Стругокрасненском районе в аренде находится восемьдесят процентов леса. На месте Сергею Перникову докладывают - работы по лесопользованию и лесовосстановлению наниматели проводят добросовестно. На этом, например, конкретном участке, арендатор строит лесную дорогу. К делу подходят основательно - в лизинг приобретают дорогостоящую тяжёлую технику.
В завершении рабочей поездки Сергей Перников провёл совещание с участием руководителей лесничеств всех районов области. Обсудили итоги работы за первое полугодие этого года, обстановку дел в охотхозяйствах региона и нововведения для усиления контроля за работой в сфере лесопользования.

Ирина Коваленко, Василий Нордэн

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