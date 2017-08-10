Шантажом и угрозами мошенники вынудили пенсионерку из Пскова заплатить 11 тысяч рублей

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 11:11

Одиннадцати тысяч рублей лишилась псковичка в результате действий мошенников. Злоумышленники позвонили ей и потребовали выкуп за дочь, у которой якобы возникли проблемы с законом. Запуганная угрозами пенсионерка отправила деньги шантажистам, чего делать нельзя категорически.

Мошенники настойчиво требовали перевести деньги через платежную систему. Пенсионерка нашла платежный терминал в офисе одного из гипермаркетов города. Но, чтобы выполнить эту операцию ей пришлось обратиться за помощью к сотруднице отдела. О том, кому женщина переводит такую крупную сумму, одиннадцать тысяч рублей, Арина Дробинко постепенно догадалась. Уже не раз приходилось отговаривать испуганных пенсионеров платить шантажистам. Однако пожилая женщина в мошенничество верить отказалась. Мошенники в таких случаях ведут себя очень уверено: угрожают, пугают, мол, лучше заплатить. Под таким психологическим давлением поддаются испугу не только пенсионеры, но более молодые родители, ведь как правило, в угрозах речь идет о судьбе сына или дочери. Чтобы уберечь себя и своих близких от мошенников в полиции рекомендуют ни в коем случае не поддаваться на шантаж и не переводить никакие деньги пока не удастся дозвониться до близких. Кроме того, о подобных случаях всегда нужно сообщать в полицию.

Андрей Удалов, Денис Алексеев