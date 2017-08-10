В Пскове прошла проверка уличных торговцев арбузами и дынями

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 10:57

Администрация Пскова и Россельхознадзор проверили уличную торговлю арбузами и дынями. Далеко не во всех точках города продажа организована согласно правилам. Например, это торговое место на Октябрьском проспекте вообще не отмечено на городской схеме. Коробки и ящики с бахчевыми просто стоят на тротуаре. За несанкционированную торговлю владелец продукции получит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Такое же пренебрежение правилами контролирующие органы обнаружили и рядом с рынком "Маяк", где арбузы и дыни расположились прямо на проезжей части. Ещё одно распространённое среди продавцов бахчевых нарушение - при ввозе продукции в Псковскую область они не извещают об этом Россельхознадзор.

Виктория Писукова