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В Пскове прошла проверка уличных торговцев арбузами и дынями

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 10:57

Администрация Пскова и Россельхознадзор проверили уличную торговлю арбузами и дынями. Далеко не во всех точках города продажа организована согласно правилам. Например, это торговое место на Октябрьском проспекте вообще не отмечено на городской схеме. Коробки и ящики с бахчевыми просто стоят на тротуаре. За несанкционированную торговлю владелец продукции получит штраф от трёх до пяти тысяч рублей.

Такое же пренебрежение правилами контролирующие органы обнаружили и рядом с рынком "Маяк", где арбузы и дыни расположились прямо на проезжей части. Ещё одно распространённое среди продавцов бахчевых нарушение - при ввозе продукции в Псковскую область они не извещают об этом Россельхознадзор.

Виктория Писукова

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