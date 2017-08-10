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В Великих Луках завершается капитальный ремонт драматического театра

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Категория: Вести-Псков
Создано 10.08.2017 10:55

Строительные работы на объекте завершены полностью. Сейчас подрядчик трудится над отделкой здания. Реконструкция завершена в административной части здания, сейчас работы ведутся в зрительном зале и крупных пространствах и переходах.

Здесь восстановлена лепнина, рабочие заливают полы и укладывают плитку. Напомним, реконструкция театра началась в 2016 году. Средства на работы были выделены по программе празднования 850-летия Великих Лук.

Иван Павлов

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