В Великих Луках завершается капитальный ремонт драматического театра

Строительные работы на объекте завершены полностью. Сейчас подрядчик трудится над отделкой здания. Реконструкция завершена в административной части здания, сейчас работы ведутся в зрительном зале и крупных пространствах и переходах.
Здесь восстановлена лепнина, рабочие заливают полы и укладывают плитку. Напомним, реконструкция театра началась в 2016 году. Средства на работы были выделены по программе празднования 850-летия Великих Лук.
Иван Павлов
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Август 2017
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