Семья из Опочки победила на всероссийском конкурсе «Семья года-2017»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 10.08.2017 10:42

Семья из Опочки стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года 2017". Валерий и Татьяна Зоновы, их трое детей и двое внуков стали лучшими в номинации "Семья - хранитель традиций". А сохраняют они древнерусскую славянскую культуру. Сами шьют старинные костюмы, участвуют в народных обрядах и праздниках, которым уже более тысячи лет.

Все элементы своего древнерусского костюма тринадцатилетняя Лада сшила сама. Рубаха, сарафан, пояс, головной убор и даже вышивка - всё ручная работа. В немаленькой семье Зоновых славянское платье есть на каждого, от мала до велика. И это не просто одежда, каждый её элемент скроен по своими канонам и имеет определённое значение. В этой уютной квартире отлично ладят друг с другом современность и древняя история. На полках и стенах рядом с телевизором и DVD-плеером можно увидеть славянскую атрибутику, книги, особое место занимает красный кут, где хранятся образы дохристианских богов. Их Валерий собственноручно вырезал из дерева. Семья Зоновых - постоянные участники различных фестивалей и празднеств. Перед зрителями выступают с народными и обрядовыми песнями. С музыкой в семье особые отношения. Средняя дочь Лада учится игре на гитаре и уже сейчас может сыграть на варгане - одном из древнейших музыкальных инструментов, распространённом в том числе и на Псковщине. Хозяйка дома больше любит звучание позвонцов. А отец мастерски владеет бубном. Участие семьи в сохранении древней славянской культуры оценили на всероссийском уровне. Супруги вместе с тремя детьми и двумя внуками стали семьёй года две тысячи семнадцать. "Семья - хранитель традиций" - именно в такой номинации победили Зоновы. Они не просто интересуются славянской культурой, они живут ей. Ведь это не только внешняя атрибутика, это особая философия, образ мыслей. Весь запас знаний о том, как жили далёкие предки, Татьяна и Валерий стараются передать потомкам: своим детям и пока ещё совсем маленьким внукам.

Виктория Писукова, Кирилл Мосин