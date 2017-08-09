Атака с земли и воздуха: полковые учения ВДВ проходят с большим размахом

Масштбаные полковые учения сегодня напугали многих псковичей. Грохот орудий и полёты над городом с самого утра наделали шума. Впервые за долгие годы показательные манёвры проходят с таким большим размахом. На площадке приземления в Кислово высадилось около восьмисот человек и пятнадцать единиц боевой техники.
По легенде десантники должны захватить аэродром условного противника и форсировать реку. На берегу развернулся настоящий бой, понаблюдать за которым приехали воспитанники Юнармии.
Андрей Удалов, Владимир Шагапов, Кирилл Мосин
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