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Атака с земли и воздуха: полковые учения ВДВ проходят с большим размахом

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.08.2017 22:59

Масштбаные полковые учения сегодня напугали многих псковичей. Грохот орудий и полёты над городом с самого утра наделали шума. Впервые за долгие годы показательные манёвры проходят с таким большим размахом. На площадке приземления в Кислово высадилось около восьмисот человек и пятнадцать единиц боевой техники.

По легенде десантники должны захватить аэродром условного противника и форсировать реку. На берегу развернулся настоящий бой, понаблюдать за которым приехали воспитанники Юнармии.

Андрей Удалов, Владимир Шагапов, Кирилл Мосин

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