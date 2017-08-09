logo_rss logo_vk logo_ok logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_instagram
Главная > Новости > Вести-Псков
 

Готовность школ и детсадов области к новому учебному году обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 14 августа с 7.20

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 11.08.2017 15:13

Готовность школ и детсадов области к новому учебному году обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 14 августа с 7.20Готовы ли детские сады и школы Псковской области к новому учебному году? Каковы результаты итоговой аттестации 2017 года? Какие нововведения ожидают выпускников в 2018? Ждет ли Псковскую область реорганизация системы управления школами и введение новых учебных предметов?

Эти вопросы обсудим в эфире «Стартовой площадки» с гостем студии - начальником Государственного управления образования Псковской области Александром Седуновым.

Слушайте 14 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47, а также оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте.
 

SocButtons v1.5
 

Лента новостей

Новое видео

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Видео

  • 1
  • 2
  • 3

Новости

 
 
Август 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Хлебосол
Kinza
соавтор
Россия 1
Россия 24
Радио России Радио Маяк