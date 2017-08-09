Готовность школ и детсадов области к новому учебному году обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 10 августа с 7.20

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 19:13

Готовы ли детские сады и школы Псковской области к новому учебному году? Каковы результаты итоговой аттестации 2017 года? Какие нововведения ожидают выпускников в 2018? Ждет ли Псковскую область реорганизация системы управления школами и введение новых учебных предметов?

Эти вопросы обсудим в эфире «Стартовой площадки» с гостем студии - начальником Государственного управления образования Псковской области Александром Седуновым.

Слушайте 10 августа с 7.20 на "Радио России-Псков". Звоните, присоединяйтесь к нашему разговору и задавайте вопросы по телефону прямого эфира 66-27-47, а также оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте.

