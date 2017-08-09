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Форсированием водной преграды завершился сегодняшний этап показательных полковых учений

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.08.2017 17:29

Сегодня десантники провели массовое десантирование. На площадке приземления в Кислово высадились около восьмисот человек и пятнадцать единиц военной техники, среди которой новые образцы БМД-4. По легенде учений, 104-й полк с другими соединениями ВДВ получил задачу десантироваться и захватить аэродром.

Сопротивление ему оказывал батальон 234 полка, который играл роль незаконного бандформирования. В ходе десантирования спецназ применял парашютную систему «арбалет-1» с кислородным оборудованием, которое позволяет совершать прыжок с высоты четырёх тысяч метров. После захвата аэродрома десантники продолжили наступление и сходу при поддержке артиллерии и авиации форсировали реку Великую. В этом месте в районе деревни Лещихино сильное течение, а ширина реки более ста метров. Тем не менее техника смогла выйти на другой берег и создать плацдарм для переброски главных и сил. На берегу развернулся настоящий бой, понаблюдать за ним приехали воспитанники Юнармии.

Андрей Удалов

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