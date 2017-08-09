Подробности Категория: Вести-Псков Создано 09.08.2017 16:46

В Псковской области проходят показательные учения ВДВ. Сегодня более сорока самолётов поднимутся в воздух над Псковской землей, около восьмисот человек десантируются. Будут использованы не только парашюты, но и система «Арбалет один» с кислородным оборудованием.

Какие еще новшества будут применяться в ходе учений? Обсудим сегодня в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня (9 августа) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».