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О показательных учениях ВДВ говорим сегодня (9 августа) в программе "Постфактум" на "Радио России-Псков"

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Категория: Вести-Псков
Создано 09.08.2017 16:46

О показательных учениях ВДВ говорим сегодня (9 августа) в программе В Псковской области проходят показательные учения ВДВ. Сегодня более сорока самолётов поднимутся в воздух над Псковской землей, около восьмисот человек десантируются. Будут использованы не только парашюты, но и система «Арбалет один» с кислородным оборудованием.

Какие еще новшества будут применяться в ходе учений? Обсудим сегодня в программе "Постфактум".

Слушайте сегодня (9 августа) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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